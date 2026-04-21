Ижевск. Удмуртия. В 2025 году из детских домов Удмуртии усыновили 168 детей. Об этом в ходе доклада Госсовету УР рассказал премьер-министр республики Роман Ефимов.

«С 1 января 2025 года в республике введена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей при усыновлении (удочерении) ребёнка. Благодаря новой мере количество усыновленных детей увеличилось в 3 раза. В 2025 году мама и папа появились у 168 детей из детских домов республики», — сказал председатель правительства Удмуртии.