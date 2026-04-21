Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

168 детей из детдомов Удмуртии обрели семью в 2025 году

16:55, 21 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия
#детский дом
Источник фото: ИИ
В республике действует единовременная выплата при усыновлении в 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году из детских домов Удмуртии усыновили 168 детей. Об этом в ходе доклада Госсовету УР рассказал премьер-министр республики Роман Ефимов.

«С 1 января 2025 года в республике введена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей при усыновлении (удочерении) ребёнка. Благодаря новой мере количество усыновленных детей увеличилось в 3 раза. В 2025 году мама и папа появились у 168 детей из детских домов республики», — сказал председатель правительства Удмуртии.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

