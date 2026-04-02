Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Более 50 старых деревьев спилили в Берёзовой роще в Ижевске

12:35, 02 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
472
0
#Ижевск\n#Берёзовая роща
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
472
0

На их место высадят 600 новых растений.

Ижевск. Удмуртия. Более полусотни деревьев спилили в Берёзовой роще в Ижевске. Об этом рассказал премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

«Проверил ход работ в Берёзовой роще. В этом сезоне убрали в парке 54 опасных дерева. Преимущественно клёны. Они представляли опасность для пешеходов. Это старые, высохшие насаждения. Им на замену высадим 600 лип, яблонь, берез и кустарников», — сообщил председатель правительства УР.

Он отметил, что для активных жителей здесь делают множество спортивных площадок: «Установим тренажёры, верёвочный парк, обустроим стадион, зимой будем заливать каток. В парке появятся пункты проката, зоны отдыха и кафе».

Напомним, завершить работы по благоустройству Берёзовой рощи в Ижевске планируют осенью 2026 года

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

472
0
