Ижевск. Удмуртия. Более полусотни деревьев спилили в Берёзовой роще в Ижевске. Об этом рассказал премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

«Проверил ход работ в Берёзовой роще. В этом сезоне убрали в парке 54 опасных дерева. Преимущественно клёны. Они представляли опасность для пешеходов. Это старые, высохшие насаждения. Им на замену высадим 600 лип, яблонь, берез и кустарников», — сообщил председатель правительства УР.

Он отметил, что для активных жителей здесь делают множество спортивных площадок: «Установим тренажёры, верёвочный парк, обустроим стадион, зимой будем заливать каток. В парке появятся пункты проката, зоны отдыха и кафе».

Напомним, завершить работы по благоустройству Берёзовой рощи в Ижевске планируют осенью 2026 года.