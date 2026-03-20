Ижевск. Удмуртия. По данным Удмуртского Гидрометцентра, в предстоящие выходные в республике сохранится относительно теплая для марта погода. В ночные часы столбики термометров опустятся до -2…-7°С, днем воздух прогреется до +5…+10°С.

В субботу, 21 марта, утром и днём в отдельных районах республики возможен мокрый снег и дождь. Однако уже с воскресенья в Удмуртии установится сухая погода.

В начале следующей недели на территорию республики начнет поступать более теплый воздух с южных регионов страны, что приведет к повышению температурного фона. Ночью ожидается 0...-5°С, днем — +8...+13°С.

По предварительному прогнозу синоптиков, в середине недели существенных изменений температурного фона не ожидается.