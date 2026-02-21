Закрыть
В селе Юрино начали готовить площадку под возведение 40 жилых домов

17:27, 21 февраля, 2026
Максим Александров
Источник фото: глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов
Они предназначаются для работников птицефабрики.

Юрино. Удмуртия. До конца года в Юрино построят 40 жилых домов. Об этом сообщил глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Дома предназначены для сотрудников птицефабрики и социальных учреждений. Их построят до конца года.

Шарафутдинов пояснил, что в районе строят птицефабрику яичного направления и репродуктора второго порядка для разведения кур. На предприятии будет 350 рабочих мест, оно будет выпускать 340 миллионов яиц в год.

