Юрино. Удмуртия. До конца года в Юрино построят 40 жилых домов. Об этом сообщил глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Дома предназначены для сотрудников птицефабрики и социальных учреждений. Их построят до конца года.

Шарафутдинов пояснил, что в районе строят птицефабрику яичного направления и репродуктора второго порядка для разведения кур. На предприятии будет 350 рабочих мест, оно будет выпускать 340 миллионов яиц в год.