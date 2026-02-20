Новая Казмаска. Удмуртия. Строители начали возводить каркас дома культуры в деревне Новая Казмаска Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«На сегодняшний день полностью готов фундамент здания, подрядчики активно бетонируют ростверки под входные группы, разрабатывают котлован под пожарный резервуар, приступили к монтажу металлоконструкций каркаса будущего дома культуры», — говорится в сообщении.

Старый клуб, построенный в 1953 году, пришёл в аварийное состояние. При этом кружки и студии здесь посещают больше 300 человек — при том, что само здание рассчитано на 200 мест и имеет всего пару кабинетов.

Вопрос о строительстве местные жители подняли ещё в декабре прошлого года во время прямой линии с главой республики Александром Бречаловым. Тогда объект включили в план, и теперь дело сдвинулось с мёртвой точки.

Деньги на стройку выделили из республиканского и районного бюджетов. А благоустраивать территорию вокруг помогут местные аграрии — сельхозпредприятие «Имени Азина».

В новом здании смогут заниматься жители не только Новой Казмаски, но и соседних деревень. Как рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, здесь сделают зрительный зал на 150 мест и библиотеку с книгохранилищем.