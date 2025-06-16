Ижевск. Удмуртия. У жителей Удмуртии появилась возможность воспользоваться «Социальной няней» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новая мера поддержки включает бесплатный присмотр и уход за детьми до трёх лет дома или на прогулке. Обратиться за назначением няни могут молодые (родители до 35 лет), студенческие, многодетные семьи, одинокие родители и семьи участников СВО.

«Услуга призвана помочь родителям совмещать работу или учебу и заботу о малышах, которые еще не ходят в детский сад. Кроме того, в этом году многодетные семьи могут получить компенсацию в размере 50% стоимости», — сообщает министр социальной политики и труда республики Ольга Лубнина.

Желающим нужно обратиться в филиалы Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, а также в Республиканский центр адаптации. Туда необходимо подать письменное заявление и приложить копии документов: паспорта, СНИЛСа, справки от педиатра, свидетельства о рождении и полиса ОМС ребёнка, а также документов, подтверждающих право на получение услуги. Полный список необходимо уточнять в организациях.

Ранее сообщалось о появлении «Социальной няни» в Воткинске.