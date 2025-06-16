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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии появилась «Социальная няня»

16:14, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии появилась «Социальная няня»
16:14, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
142
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#Удмуртия\n#молодая семья\n#няня
Источник фото: unsplash.com (Mohamed Nohassi)
142
0

Обратиться за назначением няни могут молодые, студенческие, многодетные семьи, одинокие родители и семьи участников СВО.

Ижевск. Удмуртия. У жителей Удмуртии появилась возможность воспользоваться «Социальной няней» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новая мера поддержки включает бесплатный присмотр и уход за детьми до трёх лет дома или на прогулке. Обратиться за назначением няни могут молодые (родители до 35 лет), студенческие, многодетные семьи, одинокие родители и семьи участников СВО.

«Услуга призвана помочь родителям совмещать работу или учебу и заботу о малышах, которые еще не ходят в детский сад. Кроме того, в этом году многодетные семьи могут получить компенсацию в размере 50% стоимости», — сообщает министр социальной политики и труда республики Ольга Лубнина. 

Желающим нужно обратиться в филиалы Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, а также в Республиканский центр адаптации. Туда необходимо подать письменное заявление и приложить копии документов: паспорта, СНИЛСа, справки от педиатра, свидетельства о рождении и полиса ОМС ребёнка, а также документов, подтверждающих право на получение услуги. Полный список необходимо уточнять в организациях.

Ранее сообщалось о появлении «Социальной няни» в Воткинске. 

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16:14, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
142
0
#Удмуртия\n#молодая семья\n#няня