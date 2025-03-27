Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии лесоохрана и охотнадзор усилят использование беспилотников в рейдах по выявлению нарушений в угодьях. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Количество патрулирований лесов в 2025 году вырастет с 15 тысяч до 20,3 тысячи раз. Также расширят список маршрутов с 590 до 894.

Отметим, что итогам прошлого года в Удмуртии зафиксировано 501 нарушение, по которым выписаны штрафы на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Все выявленные факты незаконной вырубки леса за 2024 год переданы в органы правопорядка. По этим материалам возбуждено 77 уголовных дел, 25 человек понесли наказание. Кроме того, нарушителям выставлены иски на более чем 4 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба лесному хозяйству.