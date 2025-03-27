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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Над лесами Удмуртии станут чаще летать беспилотники лесоохраны и охотнадзора  

10:05, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Над лесами Удмуртии станут чаще летать беспилотники лесоохраны и охотнадзора  
10:05, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#охрана природы
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Количество патрулирований угодий в 2025 году увеличат до 20,3 тысяч. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии лесоохрана и охотнадзор усилят использование беспилотников в рейдах по выявлению нарушений в угодьях. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. 

Количество патрулирований лесов в 2025 году вырастет с 15 тысяч до 20,3 тысячи раз. Также расширят список маршрутов с 590 до 894. 

Отметим, что итогам прошлого года в Удмуртии зафиксировано 501 нарушение, по которым выписаны штрафы на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Все выявленные факты незаконной вырубки леса за 2024 год переданы в органы правопорядка. По этим материалам возбуждено 77 уголовных дел, 25 человек понесли наказание. Кроме того, нарушителям выставлены иски на более чем 4 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба лесному хозяйству.

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10:05, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
4
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#охрана природы