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«Калашников» в два раза наращивает выпуск высокоточных боеприпасов

13:45, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Калашников» в два раза наращивает выпуск высокоточных боеприпасов
13:45, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вооружение
Источник фото: концерн «Калашников»
119
0

Запущен современный производственный комплекс. 

Ижевск. Удмуртия.  Концерн «Калашников» планирует значительно увеличить производство ракетно-артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества. 

В 2025 году объем выпуска данного вида боеприпасов вырастет на 60% по сравнению с 2024 годом и на 170% в сравнении с 2023 годом. Рост выпуска обеспечен запуском нового производственного комплекса, где трудится 700 специалистов.

Новые мощности задействованы для изготовления зенитных управляемых ракет для комплексов «Стрела-10», авиационных противотанковых ракет «Вихрь-1», а также управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2» и их модификаций. Эти изделия включены в расширенный производственный план. Парк оборудования на предприятии увеличился на 40%, успешно прошел пуско-наладочные работы и этап опытной эксплуатации.

 

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13:45, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вооружение