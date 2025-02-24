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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Уровень воды на реках Удмуртии остается ниже среднемноголетних значений февраля

17:03, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Уровень воды на реках Удмуртии остается ниже среднемноголетних значений февраля
17:03, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
107
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#Удмуртия\n#погода\n#лед\n#Гидрометцентр Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Толщина льда остается ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 24 февраля, уровень воды на реках Удмуртии остается ниже среднемноголетних значений февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

На минувшей неделе среднесуточные температуры воздуха отмечались около и ниже климатических норм. Ежедневно в большей части республики шел небольшой снег. Исключением стало 23 февраля.

По данным снегосъемки от 20 февраля, высота снежного покрова остается ниже и около нормы. По сравнению с прошлой декадой, в среднем по Удмуртии она увеличилась на 8 см.

Запасы влаги в снеге в республике наблюдаются около и выше нормы, что на 18 мм больше, чем в прошлой декаде.

На реках Удмуртии наблюдается зимняя межень с небольшими колебаниями уровней воды и наблюдается ледостав с полыньями. Толщина льда остается ниже нормы.

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17:03, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
107
0
#Удмуртия\n#погода\n#лед\n#Гидрометцентр Удмуртии