Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии силовиками задержан гендиректор коммерческой организации из Сарапула, который пытался незаконно купить боеприпасы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по республике, мужчина намеривался купить 107 патронов для пистолетов «ТТ» и «Наган».

По информации правоохранительных органов, задержанный не планировал использовать боеприпасы для экстремистских или террористических целей. Однако его действия подпадают под уголовную статью о покушении на незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Уголовное дело уже возбуждено, а подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия.