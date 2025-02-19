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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сарапуле задержан бизнесмен за попытку купить патроны для старинных пистолетов

16:54, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле задержан бизнесмен за попытку купить патроны для старинных пистолетов
16:54, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#боеприпасы
Источник фото: ru.wikipedia.org
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Мужчина намеревался приобрести 107 боеприпасов.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии силовиками задержан гендиректор коммерческой организации из Сарапула, который пытался незаконно купить боеприпасы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по республике, мужчина намеривался купить 107 патронов для пистолетов «ТТ» и «Наган».

По информации правоохранительных органов, задержанный не планировал использовать боеприпасы для экстремистских или террористических целей. Однако его действия подпадают под уголовную статью о покушении на незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Уголовное дело уже возбуждено, а подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия.

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16:54, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#боеприпасы