Ижевск. Удмуртия. Новые температурные рекорды были побиты в Ижевске и Сарапуле. Об этом сообщила ведущий синоптик Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова в своем Телеграм-канале.

1 февраля на метеостанции Ижевска днём столбик термометра максимально поднялся до +2,4 градуса. Предыдущий рекорд составлял +0,5 градуса.

Также, по данным сайта Погода и климат, обновился рекорд и на метеостанции Сарапул. Там было ещё теплее: +2,9 градуса. Предыдущий рекорд в городе держался с 1938 года, когда температура воздуха достигла значения в +1,2 градусов.

«Есть вероятность (однако, не такая высокая), что сегодняшний день тоже станет рекордно тёплым для столичной метеостанции», – написала синоптик.

Дарья Зеленцова отметила, что 31 января до обновления температурного рекорда не хватило буквально десятых долей градуса.