Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Новые температурные рекорды были побиты в Ижевске и Сарапуле

11:51, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Новые температурные рекорды были побиты в Ижевске и Сарапуле
11:51, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
129
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#погода\n#теплая зима
Источник фото: ИА «Сусанин»
129
0

Воздух в городах прогрелся до +2,4 градуса и +2,9 градуса соответственно.

Ижевск. Удмуртия. Новые температурные рекорды были побиты в Ижевске и Сарапуле. Об этом сообщила ведущий синоптик Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова в своем Телеграм-канале.

1 февраля на метеостанции Ижевска днём столбик термометра максимально поднялся до +2,4 градуса. Предыдущий рекорд составлял +0,5 градуса.

Также, по данным сайта Погода и климат, обновился рекорд и на метеостанции Сарапул. Там было ещё теплее: +2,9 градуса. Предыдущий рекорд в городе держался с 1938 года, когда температура воздуха достигла значения в +1,2 градусов.

«Есть вероятность (однако, не такая высокая), что сегодняшний день тоже станет рекордно тёплым для столичной метеостанции», – написала синоптик.

Дарья Зеленцова отметила, что 31 января до обновления температурного рекорда не хватило буквально десятых долей градуса.

11:51, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
129
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#погода\n#теплая зима