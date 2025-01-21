Концерн «Калашников» представит новейшие ударные беспилотники в Абу-Даби

Удмуртия. Концерн «Калашников» представит новейшие ударные беспилотники «КУБ-2-Э» на международной выставке вооружений и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Готовящиеся к выставке ударные беспилотники малого и среднего классов разработаны концерном «Калашников» и НПО «Ижевские беспилотные системы. В Абу-Даби управляемые боеприпасы будут представлены с 17 по 21 февраля 2025 года.



