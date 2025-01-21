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Концерн «Калашников» представит новейшие ударные беспилотники в Абу-Даби

14:50, 21 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Концерн «Калашников» представит новейшие ударные беспилотники в Абу-Даби
14:50, 21 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
352
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#боеприпасы\n#концерн "Калашников"
Источник фото: концерн "Калашников"
352
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Боеприпасы продемонстрируют на международной выставке вооружений и оборонных технологий «IDEX 2025».

Удмуртия. Концерн «Калашников» представит новейшие ударные беспилотники «КУБ-2-Э» на международной выставке вооружений и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба концерна. 

Готовящиеся к выставке ударные беспилотники малого и среднего классов разработаны концерном «Калашников» и НПО «Ижевские беспилотные системы. В Абу-Даби управляемые боеприпасы будут представлены с 17 по 21 февраля 2025 года. 


 

14:50, 21 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
352
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#боеприпасы\n#концерн "Калашников"