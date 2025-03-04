Ижевск. Удмуртия. Ларёк на улице Ворошилова в Ижевске демонтировали. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Торговый павильон располагался в непосредственной близости от центрального теплового пункта и был установлен на инженерных сетях, что нарушало действующие Правила благоустройства Ижевска.

Отмечается, что установка нестационарного торгового объекта на муниципальной земле, прежде всего, должна соответствовать градостроительным условиям использования территории, экологическим, противопожарным требованиям. Например, торговые павильоны нельзя устанавливать на спортплощадках.