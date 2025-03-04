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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице Ворошилова в Ижевске демонтировали ларёк

16:34, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
На улице Ворошилова в Ижевске демонтировали ларёк
16:34, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
160
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благоутройство
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Причина – он стоял на инженерных сетях.

Ижевск. Удмуртия. Ларёк на улице Ворошилова в Ижевске демонтировали. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Торговый павильон располагался в непосредственной близости от центрального теплового пункта и был установлен на инженерных сетях, что нарушало действующие Правила благоустройства Ижевска.

Отмечается, что установка нестационарного торгового объекта на муниципальной земле, прежде всего, должна соответствовать градостроительным условиям использования территории, экологическим, противопожарным требованиям. Например, торговые павильоны нельзя устанавливать на спортплощадках. 

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16:34, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
160
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благоутройство