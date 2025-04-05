Ижевск. Удмуртия. 5 апреля ижевчане вышли на общегородской субботник. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

К примеру, сотрудники группы предприятий «Редуктор» сегодня убирались на ул. Коммунаров. Представители городской администрации и депутаты Гордумы наводили порядок с противоположной стороны этой улицы и на пересечении ул. Коммунаров и ул. Кирова, вдоль пер. Северный, на участке от ул. Пушкинской до ул. К. Маркса.

Всего сегодня в порядок приведено более 50 муниципальных территорий. Напомним, месячник по благоустройству и санитарной очистке продлится до конца апреля. С ижевских улиц вывезли 4,7 тыс. тонн смета.

Следующие общегородские субботники запланированы на 12, 19 и 26 апреля. Желающие организовать уборку муниципальных территорий могут обратиться в районную Администрацию, которая поможет с инвентарем и организует вывоз мусора.