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В Удмуртии спасатели эвакуировали с середины Камы мужчину с сильными болями в груди

11:30, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии спасатели эвакуировали с середины Камы мужчину с сильными болями в груди
11:30, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
173
0
#Удмуртия\n#спасатели
Источник фото: поисково-спасательная служба Удмуртии
173
0

Пострадавшему оказана медицинская помощь. 

Удмуртия. 12 января в Удмуртии спасатели пришли на помощь мужчине с болями в груди, которые настигли его на середине Камы. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Удмуртии. 

Спасателям о мужчине сообщили сотрудники скорой помощи. Бойцы оперативно выехали на место вместе с медиками. Пострадавшего нашли и эвакуировали на правый берег Камы, там ему оказали медицинскую помощь. 

«Мы напоминаем всем гражданам о важности соблюдения мер безопасности в зимний период и о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо незамедлительно обращаться за помощью. Берегите себя и будьте внимательны Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, не оставайтесь равнодушными — звоните по номеру 112», — напоминают спасатели. 

11:30, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
173
0
#Удмуртия\n#спасатели