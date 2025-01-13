В Удмуртии спасатели эвакуировали с середины Камы мужчину с сильными болями в груди

Удмуртия. 12 января в Удмуртии спасатели пришли на помощь мужчине с болями в груди, которые настигли его на середине Камы. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Удмуртии.

Спасателям о мужчине сообщили сотрудники скорой помощи. Бойцы оперативно выехали на место вместе с медиками. Пострадавшего нашли и эвакуировали на правый берег Камы, там ему оказали медицинскую помощь.

«Мы напоминаем всем гражданам о важности соблюдения мер безопасности в зимний период и о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо незамедлительно обращаться за помощью. Берегите себя и будьте внимательны Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, не оставайтесь равнодушными — звоните по номеру 112», — напоминают спасатели.