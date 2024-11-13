В освящении храма Святого Григория в Ижевске принял участие глава Арагацотнской епархии

Ижевск. Удмуртия. В освящении храма Армянской апостольской церкви в Ижевске принял участие глава Арагацотнской епархии епископ Мкртич Прошян. Как сообщает ТГ-канал «Армянская Церковь в Москве», он прибыл из Армении по благословению архиепископа Езраса Нерсисяна, патриаршего экзарха, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, родного брата католикоса всех армян Гарегина II.

В первый день была проведена церемония предосвящения («Навакатик»), когда епископ Мкртич освятил кресты, венчающие звонницу и храм. На следующий день на алтарь подняли святое миро, которым епископ Мкртич Прошян освятил святой престол. Напомним, церковь Ижевска наречена в честь Святого Григория Просветителя.

Владыка Мкртич молитвенно пожелал, чтобы исходящее от алтаря святой церкви благословение присно распространялось и стало сенью для армян Ижевска, дабы они жили мирной и благочестивой христианской жизнью. По окончании церемонии освящения епископ направил своё послание и благословил присутствующих, выразив надежду, что новоосвященная церковь подарит новое дыхание жизни общины, которая укрепится благодаря непрестанной молитве и любви к Богу.

Первую литургию в новоосвященной церкви совершил ключарь ереванской церкви Святого Григория Просветителя архимандрит Погос Варданян. В новоосвященной армянской церкви Ижевска после литургии также состоялся совместный молебен за освобождение армянских пленных.