Ресурсные центры Дома дружбы народов заработали в четырёх городах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали работать ресурсные центры Дома дружбы народов. О старте их деятельности объявила руководитель учреждения Юлия Шахтина.

Напомним, подобные центры планировали открыть в четырёх республиканских городах.

Для достижения поставленной цели команда под руководством Юлии Германовны провела анализ деятельности Дома дружбы народов на территории муниципалитетов Удмуртии и реализации национального вопроса на местах. Совместно с методистами ДДН, общественниками, представителями МО были разработаны несколько моделей обновления работы с МО; определили для себя с точки зрения ресурсности приоритетный механизм — создание четырёх пилотных ресурсных центров, объединяющих близлежащие районы и города.

Идея была представлена главам Глазова, Воткинска, Можги и Сарапула. Градоначальники оказали помощь и поддержку в реализации идеи.

«Признаюсь честно, что для Дома дружбы народов это один из самых сложных, долгосрочных и от этого особо интересных и значимых проектов. По сути, совместными действиями и большой командой муниципальных образований мы обновляем систему координации деятельности, направленной на предупреждение и профилактику межнациональных конфликтов, оказание помощи в сохранении и развитии этнокультурного и языкового многообразия в Удмуртии. Спасибо большое коллегам за неравнодушие, понимание, соучастие и активную включенность. Работы впереди много. Успехов нам в общем деле!» — написала в соцсетях Юлия Шахтина.