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В выходные в Удмуртии ожидается потепление и дожди

13:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В выходные в Удмуртии ожидается потепление и дожди
13:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
529
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
529
0

Температура воздуха днём достигнет +3 градусов. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии установятся плюсовые температуры воздуха, вместе с этим придут дожди, усилится ветер. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр. 

Днём в субботу пройдут небольшие дожди, в северных районах к вечеру переходящие в мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха достигнет +3 градусов. Аналогичная ситуация ожидается в воскресенье. 

В понедельник, 11 ноября, дневные температуры воздуха не превысят 0…-4 градусов. Местами пройдёт небольшой снег. 

13:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
529
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода