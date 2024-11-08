В выходные в Удмуртии ожидается потепление и дожди

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии установятся плюсовые температуры воздуха, вместе с этим придут дожди, усилится ветер. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

Днём в субботу пройдут небольшие дожди, в северных районах к вечеру переходящие в мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха достигнет +3 градусов. Аналогичная ситуация ожидается в воскресенье.

В понедельник, 11 ноября, дневные температуры воздуха не превысят 0…-4 градусов. Местами пройдёт небольшой снег.