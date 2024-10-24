РВИО откроет в Ижевске шахматный клуб

Ижевск. Удмуртия. Российское военно-историческое общество откроет в Ижевске шахматный клуб. Его воспитанниками смогут стать более 8 тыс. детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Первый в Удмуртии шахматный клуб Российского военно-исторического общества появится в ижевском Дворце детско-юношеского творчества. Открытие состоится 28 октября. Одновременно пройдёт турнир поколений от Федерации шахмат Удмуртии (0+).

К Дню Победы клуб переместится в парк имени Кирова, где в летний период будут проходить турниры выходного дня и сеансы одновременной игры (0+).