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РВИО откроет в Ижевске шахматный клуб

11:20, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
РВИО откроет в Ижевске шахматный клуб
11:20, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#шахматы
Источник фото: Евгения Чистякова на Unsplash
135
0

Он будет работать в дворце детско-юношеского творчества. 

Ижевск. Удмуртия. Российское военно-историческое общество откроет в Ижевске шахматный клуб. Его воспитанниками смогут стать более 8 тыс. детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

Первый в Удмуртии шахматный клуб Российского военно-исторического общества появится в ижевском Дворце детско-юношеского творчества. Открытие состоится 28 октября. Одновременно пройдёт турнир поколений от Федерации шахмат Удмуртии (0+). 

К Дню Победы клуб переместится в парк имени Кирова, где в летний период будут проходить турниры выходного дня и сеансы одновременной игры (0+). 

11:20, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#шахматы