Иконы Христа и Богоматери замироточили в храме села Ягул в Удмуртии

Ягул. Удмуртия. В храме села Ягул в Удмуртии мироточат иконы Иисуса Христа и Богоматери, находящиеся на иконостасе по бокам от царских врат. Об этом сообщают в соцсетях волонтёрского движения «Под куполом небес».

«Следует отметить, что явление мироточения наблюдается только на этих двух образах, но не на соседних иконах, и не на самом иконостасе. Подобное же мироточение было в этом храме 10 лет назад, когда мироточила икона Покрова Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении.

Настоятель храма распорядился ежедневно читать акафист: утром в 09:00 и днём в 13:00.

Напомним, что в Ягуле сейчас близится к завершению воссоздание центрального объёма храма, уничтоженного в советские годы.