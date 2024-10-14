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Иконы Христа и Богоматери замироточили в храме села Ягул в Удмуртии

10:40, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Иконы Христа и Богоматери замироточили в храме села Ягул в Удмуртии
10:40, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
159
0
#Ягул\n#храмы Удмуртии\n#иконы
Фото: vk.com/arh.nasledie
159
0

Последний раз подобное явление случалось 10 лет назад.

Ягул. Удмуртия. В храме села Ягул в Удмуртии мироточат иконы Иисуса Христа и Богоматери, находящиеся на иконостасе по бокам от царских врат. Об этом сообщают в соцсетях волонтёрского движения «Под куполом небес».

«Следует отметить, что явление мироточения наблюдается только на этих двух образах, но не на соседних иконах, и не на самом иконостасе. Подобное же мироточение было в этом храме 10 лет назад, когда мироточила икона Покрова Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении.

Настоятель храма распорядился ежедневно читать акафист: утром в 09:00 и днём в 13:00.

Напомним, что в Ягуле сейчас близится к завершению воссоздание центрального объёма храма, уничтоженного в советские годы.

10:40, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
159
0
#Ягул\n#храмы Удмуртии\n#иконы