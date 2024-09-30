Ночью 2 октября в Удмуртии похолодает до -5 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию приходит похолодание. По ночам температуры воздуха будут опускаться ниже нуля градусов. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

Солнечная и сухая погода будет сохраняться до конца рабочей недели.

30 сентября воздух прогреется до +18…+23 градусов. В первый день октября станет заметно прохладнее. В ночь на вторник столбики термометров покажут +2…+7 градусов, а днём — до +12…+17.

В ночь на среду похолодает до 0…-5, дневные температуры окажутся в пределах +10…+15 градусов. В ночь на четверг ожидается -4…+2, днём — +13…+18. В пятницу станет чуть теплее.

По предварительным данным, к выходным температурный фон снизится, местами по республике пройдут дожди.