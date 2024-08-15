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У Можгинского района появится свой гимн

16:35, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
У Можгинского района появится свой гимн
16:35, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Можга\n#Удмуртия\n#гимн
Фото: ИА «Сусанин»
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Работы на специальный конкурс принимаются до 1 ноября 2024 года.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе объявлен конкурс (18+) по созданию гимна. Об этом сообщает районная администрация. 

В конкурсе могут принять участие как отдельные граждане, так и организации, музыкальные коллективы, творческие студии и другие. Гимн должен быть длительностью до четырёх минут. Требуется текст на русском, либо частично на удмуртском языке, соответствовать нормам морали и права. Посыл произведения должен быть единении с Отечеством. Стихи должны содержать слова о прославлении, любви к малой родине, не содержать политической конъюнктуры, воспевать и упоминать природу и исторические события района. 

Работы принимаются до 15 октября. Победителя определят до 1 ноября. Автор гимна района получит денежный приз. 

«Конкурсные работы представляются на флешкартах с приложением текстового варианта, отпечатанного на бумажном носителе (шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал). в управление культуры, молодёжи и спорта Администрации Можгинского района по адресу: Можга, улица Можгинская, 57», — сообщили в администрации. 

Напомним, аналогичные конкурсы по созданию своих гимнов стартовали в Ярском и Дебёсском районах. 

16:35, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Можга\n#Удмуртия\n#гимн