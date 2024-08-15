У Можгинского района появится свой гимн

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе объявлен конкурс (18+) по созданию гимна. Об этом сообщает районная администрация.

В конкурсе могут принять участие как отдельные граждане, так и организации, музыкальные коллективы, творческие студии и другие. Гимн должен быть длительностью до четырёх минут. Требуется текст на русском, либо частично на удмуртском языке, соответствовать нормам морали и права. Посыл произведения должен быть единении с Отечеством. Стихи должны содержать слова о прославлении, любви к малой родине, не содержать политической конъюнктуры, воспевать и упоминать природу и исторические события района.

Работы принимаются до 15 октября. Победителя определят до 1 ноября. Автор гимна района получит денежный приз.

«Конкурсные работы представляются на флешкартах с приложением текстового варианта, отпечатанного на бумажном носителе (шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал). в управление культуры, молодёжи и спорта Администрации Можгинского района по адресу: Можга, улица Можгинская, 57», — сообщили в администрации.

Напомним, аналогичные конкурсы по созданию своих гимнов стартовали в Ярском и Дебёсском районах.