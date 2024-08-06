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Освободительное движение «Свободная Удмуртия» признали экстремистским

17:45, 06 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Освободительное движение «Свободная Удмуртия» признали экстремистским
17:45, 06 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
35
0
#Удмуртия\n#экстремизм
Фото: Kandinsky 3.1
35
0

Его создателем указывают эмигрировавшего политтехнолога Сергея Антонова.

Ижевск. Удмуртия. Движение «Свободная Удмуртия» признали экстремистским. Наименование организации появилось в соответствующем перечне Минюста России. 

«Свободная Удмуртия» указана в качестве структурного подразделения международного общественного движения по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России «Антироссийское сепаратистское движение».

Отметим, что в качестве создателя и одного из руководителей «Свободной Удмуртии» ряд СМИ указывают Сергея Антонова, политтехнолога из УР, который эмигрировал из России. В марте на него завели уголовное дело, обвинив в участии в террористическом сообществе. 

17:45, 06 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
35
0
#Удмуртия\n#экстремизм