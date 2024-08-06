Освободительное движение «Свободная Удмуртия» признали экстремистским

Ижевск. Удмуртия. Движение «Свободная Удмуртия» признали экстремистским. Наименование организации появилось в соответствующем перечне Минюста России.

«Свободная Удмуртия» указана в качестве структурного подразделения международного общественного движения по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России «Антироссийское сепаратистское движение».

Отметим, что в качестве создателя и одного из руководителей «Свободной Удмуртии» ряд СМИ указывают Сергея Антонова, политтехнолога из УР, который эмигрировал из России. В марте на него завели уголовное дело, обвинив в участии в террористическом сообществе.