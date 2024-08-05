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Мнение жителей Малопургинского района поможет решить судьбу районного радио

15:05, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Мнение жителей Малопургинского района поможет решить судьбу районного радио
15:05, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
69
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#радио\n#опрос
Фото: Исраа Али на Unsplash
69
0

Глава района Александр Деев опубликовал опрос на своей странице в VK.

Малая пурга. Удмуртия. Судьбу районного радио предложили обсудить жителям Малопургинского района. Глава муниципалитета Александр Деев опубликовал на своей странице в VK опрос (0+), в котором людям предложено ответить: нужно ли сохранять районное радио или нет.

Жители также могут рассказать, какие рубрики хотели бы слушать. Также Александр Деев попросил отметить, готовы ли участники опроса заказывать рекламу и радиопоздравления, поскольку станции потребуются внебюджетные источники для полноценной работы. 

15:05, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
69
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#радио\n#опрос