Мнение жителей Малопургинского района поможет решить судьбу районного радио

Малая пурга. Удмуртия. Судьбу районного радио предложили обсудить жителям Малопургинского района. Глава муниципалитета Александр Деев опубликовал на своей странице в VK опрос (0+), в котором людям предложено ответить: нужно ли сохранять районное радио или нет.

Жители также могут рассказать, какие рубрики хотели бы слушать. Также Александр Деев попросил отметить, готовы ли участники опроса заказывать рекламу и радиопоздравления, поскольку станции потребуются внебюджетные источники для полноценной работы.