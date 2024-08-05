В Удмуртии сохранятся кратковременные дожди

Ижевск. Удмуртия. На протяжении всей рабочей недели, за исключением пятницы, в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

Вечерами, по ночам и в утренние часы по республике ожидается туман. В первой половине недели температурный фон будет около климатических норм. Так, во вторник и среду столбики термометра покажут +20…+25 градусов. В четверг температура воздуха не превысит +16…+21 градуса.

В пятницу ожидается +15…+20 градусов.

По предварительным данным, температура воздуха в выходные сильно не изменится.