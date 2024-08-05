Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид

В Удмуртии сохранятся кратковременные дожди

11:35, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии сохранятся кратковременные дожди
11:35, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
434
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
434
0

Во второй половине недели похолодает.

Ижевск. Удмуртия. На протяжении всей рабочей недели, за исключением пятницы, в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

Вечерами, по ночам и в утренние часы по республике ожидается туман. В первой половине недели температурный фон будет около климатических норм. Так, во вторник и среду столбики термометра покажут +20…+25 градусов. В четверг температура воздуха не превысит +16…+21 градуса. 

В пятницу ожидается +15…+20 градусов. 

По предварительным данным, температура воздуха в выходные сильно не изменится.

11:35, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
434
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода