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К подготовке природоохранных программ Удмуртии привлекут учёных из ИжГТУ

17:15, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
К подготовке природоохранных программ Удмуртии привлекут учёных из ИжГТУ
17:15, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#Минприроды Удмуртии\n#охрана природы
Фото: Роза Аснанова
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Специалисты окажут экспертно-аналитическую поддержку. 

Ижевск. Удмуртия. Между Минприроды Удмуртии и ИжГТУ подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщила и. о. министра природных ресурсов республики Роза Аснанова. 

Сотрудничество будет осуществляться по нескольким направлениям. В их числе будут стажировки и учебные практики для будущих студентов в Минприроды, экспертно-аналитическая поддержка от ученых вуза при подготовке природоохранных программ, а также обмен опытом внедрения инновационных технологий – например, беспилотников. 

Министерство и вуз будут проводить совместные форумы, конференции и мероприятия экопросвещения. Особо плотное взаимодействие будет с инженерно-технологическим факультетом, факультетом информационных технологий и Институтом энергетики.

17:15, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#Минприроды Удмуртии\n#охрана природы