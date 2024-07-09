К подготовке природоохранных программ Удмуртии привлекут учёных из ИжГТУ

Ижевск. Удмуртия. Между Минприроды Удмуртии и ИжГТУ подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщила и. о. министра природных ресурсов республики Роза Аснанова.

Сотрудничество будет осуществляться по нескольким направлениям. В их числе будут стажировки и учебные практики для будущих студентов в Минприроды, экспертно-аналитическая поддержка от ученых вуза при подготовке природоохранных программ, а также обмен опытом внедрения инновационных технологий – например, беспилотников.

Министерство и вуз будут проводить совместные форумы, конференции и мероприятия экопросвещения. Особо плотное взаимодействие будет с инженерно-технологическим факультетом, факультетом информационных технологий и Институтом энергетики.