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Жителей Удмуртии в выходные ждёт тёплая погода без осадков

11:50, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителей Удмуртии в выходные ждёт тёплая погода без осадков
11:50, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
269
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Воздух прогреется до +6 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие дни температура воздуха окажется выше климатических норм. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В республику поступают тёплые воздушные массы с запада, что приведёт к установлению температуры воздуха выше климатических норм на 2-5 градусов.

В выходные жителей Удмуртии ждёт тёплая погода без осадков. В субботу днём воздух прогреется до +1…+6 градусов. Такая же температура воздуха ожидается и в воскресенье.

В понедельник станет ещё теплее — до +2…+7 градусов.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели станет немного прохладнее, но, тем не менее, температуры воздуха будут выше норм.

11:50, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода