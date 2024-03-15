Жителей Удмуртии в выходные ждёт тёплая погода без осадков

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие дни температура воздуха окажется выше климатических норм. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В республику поступают тёплые воздушные массы с запада, что приведёт к установлению температуры воздуха выше климатических норм на 2-5 градусов.

В выходные жителей Удмуртии ждёт тёплая погода без осадков. В субботу днём воздух прогреется до +1…+6 градусов. Такая же температура воздуха ожидается и в воскресенье.

В понедельник станет ещё теплее — до +2…+7 градусов.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели станет немного прохладнее, но, тем не менее, температуры воздуха будут выше норм.