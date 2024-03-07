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Ижевские полицейские поздравили горожанок с наступающим 8 марта

12:00, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские полицейские поздравили горожанок с наступающим 8 марта
12:00, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#8 марта
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
205
0

Стражи порядка дарили автолюбительницам цветы и подарки.

Ижевск. Удмуртия. Дорожные полицейские Ижевска приняли участие в акции «Цветы для автоледи», приуроченной к приближающемуся празднику 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Инспекторы ДПС дарили женщинам цветы, тематические сувениры, сладости и брошюры по профилактике мошенничества. Автолюбительницы охотно делали памятные снимки и отправлялись в дальнейший путь.

«Госавтоинспекция Ижевска поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днём и призывает строго соблюдать Правила дорожного движения», — поздравили в Госавтоинспекции.

12:00, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#8 марта