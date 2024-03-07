Ижевские полицейские поздравили горожанок с наступающим 8 марта

Ижевск. Удмуртия. Дорожные полицейские Ижевска приняли участие в акции «Цветы для автоледи», приуроченной к приближающемуся празднику 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Инспекторы ДПС дарили женщинам цветы, тематические сувениры, сладости и брошюры по профилактике мошенничества. Автолюбительницы охотно делали памятные снимки и отправлялись в дальнейший путь.

«Госавтоинспекция Ижевска поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днём и призывает строго соблюдать Правила дорожного движения», — поздравили в Госавтоинспекции.