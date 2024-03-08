Бойцы СВО из Удмуртии поздравили женщин Алнашского района с 8 марта

Алнаши. Удмуртия. Бойцы Удмуртского полка поздравили женщин Алнашского района с международным женским днём с зоны спецоперации. Видео с поздравлениями глава района Алексей Семенов выложил на своей странице «ВКонтакте».

Мужчины пожелали представительницам прекрасного пола здоровья, благополучия и терпения — дождаться своих мужей, братьев, отцов и детей домой.

Особую благодарность бойцы высказали мастерицам и организаторам, которые без перерыва плетут сети, собирают посылки, пишут письма и просто оберегают воинов своими молитвами.