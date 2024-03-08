Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

Бойцы СВО из Удмуртии поздравили женщин Алнашского района с 8 марта

11:00, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Бойцы СВО из Удмуртии поздравили женщин Алнашского района с 8 марта
11:00, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
567
0
#8 марта\n#СВО\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#женщины
Фото: скриншот из видео
567
0

Особенно они поблагодарили волонтёров.

Алнаши. Удмуртия. Бойцы Удмуртского полка поздравили женщин Алнашского района с международным женским днём с зоны спецоперации. Видео с поздравлениями глава района Алексей Семенов выложил на своей странице «ВКонтакте».

Мужчины пожелали представительницам прекрасного пола здоровья, благополучия и терпения — дождаться своих мужей, братьев, отцов и детей домой.

Особую благодарность бойцы высказали мастерицам и организаторам, которые без перерыва плетут сети, собирают посылки, пишут письма и просто оберегают воинов своими молитвами.

11:00, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
567
0
#8 марта\n#СВО\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#женщины