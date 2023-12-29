Глава Удмуртии получил видеопривет от губернатора Камчатки

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии получил видеопривет от губернатора Камчатского края, своего друга, Владимира Солодова. Об этом Александр Бречалов рассказал в соцсетях.

«Наконец-то доехал до Москвы. Не мог пройти мимо стенда братской Удмуртской Республики. Александр Владимирович, привет тебе. Шикарный стенд. Очень стильно и здорово сделано. И очень много людей. С наступающим Новым годом», — обратился руководитель Камчатки.

Глава Удмуртии подчеркнул, что этот привет для него приятен вдвойне. Во-первых, потому что он со стенда республики на ВДНХ; во-вторых, Камчатка — особенный для Бречалова регион — оттуда родом его отец.