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На Центральной площади в Ижевске установят ещё 14 камер видеонаблюдения

09:40, 26 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Центральной площади в Ижевске установят ещё 14 камер видеонаблюдения
09:40, 26 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасный город\n#камеры
Фото: ИА «Сусанин»
232
0

Оборудование будет подключено к системе «Безопасный город».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за 2023 год к системе «Безопасный город» подключили 46 камер наружного видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На начало уходящего года в городе работало 146 камер, передающих данные на сервер системы «Безопасный город». На данный момент их количество увеличено до 192 штук. В начале 2024 года дополнительные камеры в количестве 14 единиц установят на Центральной площади, ещё 8 штук появится в Ленинском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения появятся в Заречном сквере

09:40, 26 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасный город\n#камеры