На Центральной площади в Ижевске установят ещё 14 камер видеонаблюдения

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за 2023 год к системе «Безопасный город» подключили 46 камер наружного видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На начало уходящего года в городе работало 146 камер, передающих данные на сервер системы «Безопасный город». На данный момент их количество увеличено до 192 штук. В начале 2024 года дополнительные камеры в количестве 14 единиц установят на Центральной площади, ещё 8 штук появится в Ленинском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения появятся в Заречном сквере.