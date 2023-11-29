Троих жителей Киясовского района принудительно госпитализировали в туберкулёзную больницу

Ижевск. Удмуртия. В Киясовском районе троих граждан подвергли принудительной госпитализации в туберкулёзную больницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Трое местных жителей, страдающих от опасного для окружающих заболевания, состояли на учёте у врача-фтизиатора. Они долгое время уклонялись от прохождения медосмотров и лечения в туберкулёзной больнице.

Прокурор направил иск в Малопургинский районный суд. В результате уклонистов принудительно госпитализировали.