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Троих жителей Киясовского района принудительно госпитализировали в туберкулёзную больницу

13:00, 29 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Троих жителей Киясовского района принудительно госпитализировали в туберкулёзную больницу
13:00, 29 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
192
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#госпитализация
Фото: unsplash.com
192
0

Они уклонялись от обследования и лечения.

Ижевск. Удмуртия. В Киясовском районе троих граждан подвергли принудительной госпитализации в туберкулёзную больницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Трое местных жителей, страдающих от опасного для окружающих заболевания, состояли на учёте у врача-фтизиатора. Они долгое время уклонялись от прохождения медосмотров и лечения в туберкулёзной больнице.

Прокурор направил иск в Малопургинский районный суд. В результате уклонистов принудительно госпитализировали.  

13:00, 29 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
192
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#госпитализация