С 28 ноября Удмуртию вновь накроют снегопады

Ижевск. Удмуртия. Синоптики прогнозируют похолодание в Удмуртии с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 28 ноября в Удмуртии осадков не ожидается. Температура воздуха во вторник днём достигнет 0…-1 градуса. Также во второй половине дня 28 ноября начнёт идти снег, который будет сохраняться в течение суток. Образуется гололедица и снежный накат.

29 ноября подморозит до -2…-7 градусов. 30 ноября днём температура воздуха не превысит -5…-10 градусов. Местами пройдёт небольшой снег.

В первый день зимы похолодает до -7…-12 градусов. На западе и юго-западе республики ожидается до -13…-17 градусов. Днём столбики термометров покажут -5…-10. Повсеместно пройдёт снег.

Также на этой неделе местами по республике возможен туман. По предварительному прогнозу, в выходные возможен снег.