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С 28 ноября Удмуртию вновь накроют снегопады

12:50, 27 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С 28 ноября Удмуртию вновь накроют снегопады
12:50, 27 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1774
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
1774
0

В последние дни месяца похолодает.

Ижевск. Удмуртия. Синоптики прогнозируют похолодание в Удмуртии с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 28 ноября в Удмуртии осадков не ожидается. Температура воздуха во вторник днём достигнет 0…-1 градуса. Также во второй половине дня 28 ноября начнёт идти снег, который будет сохраняться в течение суток. Образуется гололедица и снежный накат.

29 ноября подморозит до -2…-7 градусов. 30 ноября днём температура воздуха не превысит -5…-10 градусов. Местами пройдёт небольшой снег.

В первый день зимы похолодает до -7…-12 градусов. На западе и юго-западе республики ожидается до -13…-17 градусов. Днём столбики термометров покажут -5…-10. Повсеместно пройдёт снег.

Также на этой неделе местами по республике возможен туман. По предварительному прогнозу, в выходные возможен снег.

 

12:50, 27 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1774
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода