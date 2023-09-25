Жителей Удмуртии приглашают на день открытых дверей в отделение Национального банка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 30 сентября пройдёт День открытых дверей (6+) в Отделении-НБ Удмуртской Республики Волго-Вятского ГУ Банка России. Об этом сообщает пресс-служба Отделения.

День открытых дверей пройдёт в Ижевске по адресу: улица Красноармейская, 159. Для гостей будут открыты интерактивные площадки. Пришедшим представится возможность пройти мастер-класс по проверке подлинности современных банкнот, принять участие в историко-финансовом квизе, викторине по финансовой безопасности, интеллектуальной игре «Финансовый баттл». Также гостей ждут экскурсии по истории банковского дела и эволюции денег на русском и удмуртском языках.

Кроме того, состоятся лекции по профилактике мошенничества.

Для посещения Дня открытых дверей требуется предварительная запись. С собой необходимо взять паспорт. Детям до 14 лет вход только в сопровождении взрослых.