Школьники Удмуртии смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

Ижевск. Удмуртия. Ученики 1-9 класов в Удмуртии смогут поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности (6+). Показать свои знания можно до 31 марта. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Олимпиада призвана помочь ученикам сформировать полезные финансовые привычки и познакомиться с основами бизнеса.

В 2022 году участие в олимпиаде приняли 15,5 тыс. школьников, а в 2023 году их число выросло до 20,5 тыс.

Для участия нужно зарегистрировать на портале Учи.ру.