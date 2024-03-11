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Школьники Удмуртии смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

10:00, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Школьники Удмуртии смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности
10:00, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансовая грамотность
Фото: ИА «Сусанин»
85
0

Участие проходит онлайн-формате.

Ижевск. Удмуртия. Ученики 1-9 класов в Удмуртии смогут поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности (6+). Показать свои знания можно до 31 марта. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Олимпиада призвана помочь ученикам сформировать полезные финансовые привычки и познакомиться с основами бизнеса.

В 2022 году участие в олимпиаде приняли 15,5 тыс. школьников, а в 2023 году их число выросло до 20,5 тыс.

Для участия нужно зарегистрировать на портале Учи.ру

10:00, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансовая грамотность