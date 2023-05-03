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Синоптики предупредили о возможных грозах в Удмуртии 3 мая 

14:56, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Синоптики предупредили о возможных грозах в Удмуртии 3 мая 
14:56, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грозы\n#погода
Фото: unsplash.com ( Йоханнес Пленио)
307
0

Вероятность разгула стихии сохранится до вечера.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении юго-западного ветра до 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр. 

В отдельных районах республики возможны грозы. Местами ожидается усиление ветра. 

Граждан призывают соблюдать пожарную безопасность и ответственно отнестись к использованию огня.

Напомним, в Удмуртии идёт тушение крупного пожара в деревне Бисарка Сарапульского района.

14:56, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грозы\n#погода