Синоптики предупредили о возможных грозах в Удмуртии 3 мая 

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении юго-западного ветра до 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В отдельных районах республики возможны грозы. Местами ожидается усиление ветра.

Граждан призывают соблюдать пожарную безопасность и ответственно отнестись к использованию огня.

Напомним, в Удмуртии идёт тушение крупного пожара в деревне Бисарка Сарапульского района.