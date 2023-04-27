Арест экс-директора Сарапульского электрогенераторного завода Сергея Мусинова вызвал возмущение на предприятии

Сарапул. Удмуртия. На Сарапульском электрогенераторном заводе (СЭГЗ) прокомментировали арест бывшего руководителя предприятия, депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова, являющегося советником гендиректора завода. Как сообщили в пресс-службе СЭГЗ задержание и арест Мусинова является силовым давлением на предприятие.

Напомним, экс-директор Сарапульского электрогенераторного завода Сергей Мусинов помещён под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

«Задержание Сергея Мусинова в пятницу, 21 апреля, и его последующий арест стали очередным этапом активного силового давления на Сарапульский электрогенераторный завод, которое началось в июле 2022 года. Тогда полиция Удмуртии возбудила дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении ряда неустановленных лиц из числа руководства предприятия. Исходя из документов, имеющихся в уголовном деле, его возбуждение было инициировано одним из акционеров завода – АО «Технодинамика», владеющего 25% +1 акциями АО «СЭГЗ», — сообщили в пресс-службе завода.

При этом, говорится в сообщении, экономических обоснований вывода денег с предприятия в 2012-2019 годах правоохранители за 9 минувших месяцев так и не предоставили. Одновременно с этим, согласно финансовым и отчётным документам, капитализация предприятия с 2012 по 2019 год увеличилась в 7 раз.

Само уголовное дело передаётся с регионального на федеральный уровень и обратно. На данный момент расследование ведёт Следственный комитет.

«На этом фоне арест бывшего руководителя АО «СЭГЗ», приложившего немало усилий к тому, чтобы завод стал одним из флагманов российской авиастроительной отрасли, вызывает возмущение коллектива предприятия, который надеется, что на эту ситуацию обратят самое пристальное внимание в правительстве и администрации президента России», — сообщили в СЭГЗ.