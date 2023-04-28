Глава Ижевска призвал горожан не заезжать на электросамокатах в места скопления людей

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что городские власти ведут переговоры с компаниями по аренде электросамокатов с целью исключить их движение в местах массовых народных гуляний.

Переговоры находятся на завершающей стадии.

«Я обращаюсь ко всем пользователям электросамокатов, не допускайте заезда на территории, где массово будут гулять другие жители города, чтобы не произошло неприятных инцидентов», — сказал Бекмеметьев.

Также глава города отметил, что будут и другие способы ограничения движения электросамокатов — выставленные посты, а также программное отключение двигателей.