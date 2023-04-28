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Глава Ижевска призвал горожан не заезжать на электросамокатах в места скопления людей

13:45, 28 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Ижевска призвал горожан не заезжать на электросамокатах в места скопления людей
13:45, 28 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты
Фото: unsplash.com
32
0

Городские власти ведут переговоры с кикшеринговыми компаниями, чтобы ограничить движение самокатов в общественных местах.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что городские власти ведут переговоры с компаниями по аренде электросамокатов с целью исключить их движение в местах массовых народных гуляний.

Переговоры находятся на завершающей стадии.

«Я обращаюсь ко всем пользователям электросамокатов, не допускайте заезда на территории, где массово будут гулять другие жители города, чтобы не произошло неприятных инцидентов», — сказал Бекмеметьев.

Также глава города отметил, что будут и другие способы ограничения движения электросамокатов — выставленные посты, а также программное отключение двигателей.

13:45, 28 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты