Предстоящим летом в Удмуртии будут работать 524 детских лагеря

Ижевск. Удмуртия. Для юных жителей Удмуртии предстоящим летом заработают 524 детских лагеря. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

С 1 июня в регионе откроются 472 школьных лагеря, 13 санаторно-оздоровительных и 16 загородных лагерей, а также 23 лагеря труда и отдыха.

Всего в Удмуртии проведут около 200 профильных смен разных направленностей.

Оздоровительную кампанию планируют провести в режиме 2022 года: будут соблюдены и выполнены все дополнительные противоэпидемические мероприятия, территорию и помещения лагерей дезинфицируют, а сотрудники перед каждой сменой будут сдавать тестирование и анализы. В текущем году наполняемость в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях может составить 100%.