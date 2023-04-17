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Предстоящим летом в Удмуртии будут работать 524 детских лагеря

15:16, 17 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Предстоящим летом в Удмуртии будут работать 524 детских лагеря
15:16, 17 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
168
0
#Удмуртия\n#летние лагеря\n#дети
Фото: ИА «Сусанин»
168
0

Для ребят проведут около 200 профильных смен.

Ижевск. Удмуртия. Для юных жителей Удмуртии предстоящим летом заработают 524 детских лагеря. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

С 1 июня в регионе откроются 472 школьных лагеря, 13 санаторно-оздоровительных и 16 загородных лагерей, а также 23 лагеря труда и отдыха. 

Всего в Удмуртии проведут около 200 профильных смен разных направленностей. 

Оздоровительную кампанию планируют провести в режиме 2022 года: будут соблюдены и выполнены все дополнительные противоэпидемические мероприятия, территорию и помещения лагерей дезинфицируют, а сотрудники перед каждой сменой будут сдавать тестирование и анализы. В текущем году наполняемость в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях может составить 100%. 

15:16, 17 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
168
0
#Удмуртия\n#летние лагеря\n#дети