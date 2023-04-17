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Факт гибели пчёл в Граховском районе не подтвердился

09:40, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Факт гибели пчёл в Граховском районе не подтвердился
09:40, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
252
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#пчелы
Фото: unsplash.com
252
0

Техника для обработки пестицидами на поля ещё не выезжала.

Грахово. Удмуртия. Распространяемая в сети информация о гибели пчёл в Граховском районе Удмуртии не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. 

Объясняется, что пчёлы вылетают на поля во время цветения сельскохозяйственных культур для опыления. Однако большая часть районов, в том числе Граховский, не начали посевную. Кроме того, на поля в Граховском районе не выходила техника для обработки пестицидами. 

Сообщение о гибели пчёл было опубликовано в новостной ленте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. В настоящий момент в новость внесены изменения.

Аграриям напомнили, что необходимо не менее чем за три дня до обработки полей пестицидами предупредить об этом через СМИ население, проживающее в радиусе 7 км от обрабатываемого поля.

Напомним, в 2022 году пострадавшим от гибели пчёл пасечникам обещали выделить 4,5 млн рублей.

09:40, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
252
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#пчелы