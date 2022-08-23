В Удмуртии пострадавшим от гибели пчёл пасечникам выделят 4,5 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Пострадавшим от гибели пчёл в 2022 году пасечникам возместят ущерб в 2023 году. Об этом сообщила в эфире ЦУР Удмуртии вице-премьер Ольга Абрамова.

Напомним, в начале июля в республике десятки пасечников заявили о гибели пчёл. Позднее предприятие, обрабатывавшее поля пестицидами, получило предостережение Россельхознадзора.

«В Удмуртии посеяно 12 тыс. гектаров рапса. С учётом жаркой погоды предприниматели выходят на обработку. Очень жаль, что многие товаропроизводители забывают, что рядом находится кто-то ещё. И не утруждают себя оповещением», — сказала Ольга Абрамова.

Она отметила, что в 2023 году те, кто пострадал в 2022 году в связи с гибелью пчёл, получит поддержку — пасечникам возместят затраты, связанные с приобретением пчелосемей. На эти цели будет выделено около 4,5 млн рублей.

Вместе с тем любых предпринимателей, которые фиксируют гибель пчёл, Ольга Абрамова попросила обязательно оформлять необходимые документы, чтобы потом фиксировать свою правоту.

«Для нас пчеловодство — тоже отрасль. 850 тонн мёда, производимого в Удмуртии, это неплохая история. Поэтому пчеловодов будем поддерживать и дальше», — заверила вице-премьер.

Отметим, что для того чтобы подготовить документы, с заявлением необходимо обратиться в Главное управление ветеринарии Удмуртии — Ижевск, улица Вадима Сивкова, 120.