Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Регоператор по обращению с ТКО запустил в Удмуртии экотакси для вывоза отходов

17:10, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Регоператор по обращению с ТКО запустил в Удмуртии экотакси для вывоза отходов
17:10, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отходы
Фото: ИА «Сусанин»
125
0

Мусор будет выкупаться.

Ижевск. Удмуртии. В Удмуртии в тестовом режиме запускается экотакси для вывоза отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство».

Пока услуга будет доступна для юридических лиц Ижевска и пригорода. Также на рассмотрении находится вариант охвата Завьялово и Завьяловского района.

Регоператор будет выкупать и вывозить макулатуру, пластиковые бутылки, тепличную плёнку и стретч. Цена определяется индивидуально, в зависимости от объёма. Заявки принимаются по телефону 8 989 995 78 34.

17:10, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отходы