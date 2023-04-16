Регоператор по обращению с ТКО запустил в Удмуртии экотакси для вывоза отходов

Ижевск. Удмуртии. В Удмуртии в тестовом режиме запускается экотакси для вывоза отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство».

Пока услуга будет доступна для юридических лиц Ижевска и пригорода. Также на рассмотрении находится вариант охвата Завьялово и Завьяловского района.

Регоператор будет выкупать и вывозить макулатуру, пластиковые бутылки, тепличную плёнку и стретч. Цена определяется индивидуально, в зависимости от объёма. Заявки принимаются по телефону 8 989 995 78 34.