Ижевск. Удмуртия. Конкурс МЧС России «Девушка-весна» выиграла жительница Удмуртии Анна Юшкова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в соцсети «ВКонтакте».

25-летняя девушка работает фельдшером медико-психологической службы специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Удмуртии. В конкурсе она победила, набрав наибольшее количество голосов.

Около 5 лет Анна Юшкова работала операционной медсестрой. После этого девушка отучилась на факультете «Техносферная безопасность» и теперь на протяжении года проходит службу в МЧС России. Фельдшер выезжает на пожары, ДТП и другие происшествия, где оказывает помощь коллегам и пострадавшим людям.

«Я чувствую всю ответственность и важность нашей работы, когда мы первыми прибываем на место происшествия и оказываем помощь пострадавшим. Моя победа — это поддержка всей республики. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании», — прокомментировала Анна Юшкова.

В финале фельдшер соревновалась с девушками из Приморского края, Крыма и Республики Башкортостан.