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Конкурс МЧС России «Девушка-весна» выиграла жительница Удмуртии

17:13, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Конкурс МЧС России «Девушка-весна» выиграла жительница Удмуртии
17:13, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#сотрудники\n#конкурс\n#победители
Фото: пресс-служба МЧС России
238
0

Уже год Анна выезжает на происшествия вместе со спасателями для оказания медицинской помощи.

Ижевск. Удмуртия. Конкурс МЧС России «Девушка-весна» выиграла жительница Удмуртии Анна Юшкова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в соцсети «ВКонтакте».

25-летняя девушка работает фельдшером медико-психологической службы специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Удмуртии. В конкурсе она победила, набрав наибольшее количество голосов.

Около 5 лет Анна Юшкова работала операционной медсестрой. После этого девушка отучилась на факультете «Техносферная безопасность» и теперь на протяжении года проходит службу в МЧС России. Фельдшер выезжает на пожары, ДТП и другие происшествия, где оказывает помощь коллегам и пострадавшим людям.

«Я чувствую всю ответственность и важность нашей работы, когда мы первыми прибываем на место происшествия и оказываем помощь пострадавшим. Моя победа — это поддержка всей республики. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании», — прокомментировала Анна Юшкова.

В финале фельдшер соревновалась с девушками из Приморского края, Крыма и Республики Башкортостан.

17:13, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#сотрудники\n#конкурс\n#победители