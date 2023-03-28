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Участники спецоперации из Удмуртии смогли поговорить со своими близкими по телемосту

17:40, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Участники спецоперации из Удмуртии смогли поговорить со своими близкими по телемосту
17:40, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#семья\n#встреча
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
141
0

Четверых мужчин на глазах их семей наградили медалями.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии связались с участниками спецоперации по телемосту. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Телемост организовали в военном комиссариате Удмуртии по инициативе главы региона Александра Бречалова при поддержке Минобороны России. На встречу пришли семьями, дети читали отцам стихи и рассказывали про успехи в учебе, а в ответ бойцы давали напутствия и передавали приветы родным.

Заместитель командующего группировкой войск «Днепр» по военно-политической работе отметил, что такие встречи важны для поднятия боевого духа. 

На связь из зоны проведения СВО также вышел глава Удмуртии Александр Бречалов. Он рассказал, что сдержал обещание и проверил одно из подразделений.

«Посмотрел, как наши ребята обустроились. Что могу сказать? Гордость берет. Наши бойцы не только выполняют важную и сложную боевую задачу, но еще и проявляют инициативу. Например, там, где я был, ребята на каждый взвод обустроили бани. Условия создали хорошие», — рассказал Александр Бречалов.

Также в рамках телемоста четверых бойцов из Удмуртии наградили медалями «За воинскую доблесть» II степени и медалями «За укрепление боевого содружества».

17:40, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#семья\n#встреча