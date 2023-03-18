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Грузоподъёмность ледовой переправы через Каму понизили до 6 тонн

17:57, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Грузоподъёмность ледовой переправы через Каму понизили до 6 тонн
17:57, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
44
0
#спасатели\n#Кама\n#безопасность движения\n#рыбалка
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
44
0

Спасатели фиксируют на реке опасные для транспорта полыньи.

Ижевск. Удмуртия. В связи с повышением температурного режима и оттаиванием льда, грузоподъёмность ледовой переправы через Каму в направлении Борок–Сарапул снижена до 6 тонн. Об этом информирует ГУ МЧС России по Удмуртии в ведомственном ТГ-канале.

Спасатели предупреждают, что выезжать на лед вне специально оборудованных переправ запрещено. С каждым днем повышается хрупкость льда, в скором времени появятся трещины. 

Также это касается любителей зимней рыбалки, которые продолжают рисковать своей жизнью, выходя на опасный весенний лёд. 

 

17:57, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
44
0
#спасатели\n#Кама\n#безопасность движения\n#рыбалка