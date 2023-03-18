Грузоподъёмность ледовой переправы через Каму понизили до 6 тонн

Ижевск. Удмуртия. В связи с повышением температурного режима и оттаиванием льда, грузоподъёмность ледовой переправы через Каму в направлении Борок–Сарапул снижена до 6 тонн. Об этом информирует ГУ МЧС России по Удмуртии в ведомственном ТГ-канале.

Спасатели предупреждают, что выезжать на лед вне специально оборудованных переправ запрещено. С каждым днем повышается хрупкость льда, в скором времени появятся трещины.

Также это касается любителей зимней рыбалки, которые продолжают рисковать своей жизнью, выходя на опасный весенний лёд.