В Ижевском зоопарке прокомментировали гибель моржихи Несейки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке сообщили, что для спасения моржихи Несейки, погибшей в сентябре 2022 года, было сделано всё возможное. Как рассказали в пресс-службе зоосада со ссылкой на директора Светлану Малышеву, при вскрытии у животного обнаружили тромб в сердце и кусок пенополистирола в желудке.

О смерти моржихи стало известно накануне, хотя кончина произошла ещё в сентябре 2022 года. Следуя установленному в России регламенту, сотрудники зоопарка сообщили о гибели животного в Министерство культуры Удмуртии, в Росприроднадзор, Россельхознадзор. Зоопарк посетила комиссия Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных и Удмуртского ветеринарно-диагностического центра.

Вскрытие показало наличие у Несейки в желудке предмета из пенополистирола, в сердце был обнаружен тромб.

«Это, конечно же, не был кусок пластикового ведра, как пишут в социальных сетях. Те, кто знает, какой жесткий контроль мы ведем за состоянием бассейна, конечно, понимают, что это предположение дикое и не соответствует действительности. <…> Открытый бассейн означает, что даже ветер может занести посторонний объект, а морж — незаметно втянуть его в себя. Как только мы поняли, что с Несейкой что-то случилось, мы сразу же начали действовать», — рассказала Светлана Малышева.

Животное исследовали на имеющемся оборудовании. Также был созван консилиум с участием специалистов по болезням морских животных из Москвы и Санкт-Петербурга. Несейке круглые сутки ставили капельницы и делали промывание

«Мы сделали все, что могли, но нам не удалось спасти нашу любимицу. Это был черный день для всех сотрудников нашего зоопарка. Понимая, какую боль может причинить это сообщение нашим маленьким посетителям, мы приняли решение не публиковать сообщение об этом в средствах массовой информации. Но, как некоторые пишут, сокрытия факта не было — это подтвердят все контролирующие нас ведомства», — отметила Малышева.

Несейка попала в Ижевский зоопарк в 2010 году. Она прибилась к людям у мыса Каменный в ЯНАО. На момент прибытия в зоосад это была взрослая особь весом 300 кг. Несейка стала любимицей ижевчан. О ней сняли фильм «Несейка. Младшая дочь», который занял первое место на Всероссийском кинофестивале «Меридиан надежды» в Санкт-Петербурге.