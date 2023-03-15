За первые два месяца 2023 года в Удмуртии на 459% вырос ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние 12 месяцев на 256% вырос спрос на зарубежные автомобили с пробегом. Как сообщает пресс-служба «Авито Авто», ввоз таких автомобилей в январе-феврале 2023 году по отношению к этому же периоду прошлого года вырос на 459%.

Средняя цена за поддержанный зарубежный автомобиль в Ижевске составила 1 млн 428 тыс. рублей.

Большая доля объявлений в Ижевске относится к автомобилю Chevrolet Volt (6,2%), выставляемый по средней цене в 999 тыс. рублей. Второе место занимает Toyota Isis (6,2%) по средней цене 1,2 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Kia Sportage (4,3%), средняя цена которой составляет 2 млн 495 тыс. рублей.