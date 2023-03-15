Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

За первые два месяца 2023 года в Удмуртии на 459% вырос ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа

12:45, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За первые два месяца 2023 года в Удмуртии на 459% вырос ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа
12:45, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
267
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобили\n#Авито
Фото: unsplash.com
267
0

Средняя цена на такие машины составляет более 1,4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние 12 месяцев на 256% вырос спрос на зарубежные автомобили с пробегом. Как сообщает пресс-служба «Авито Авто», ввоз таких автомобилей в январе-феврале 2023 году по отношению к этому же периоду прошлого года вырос на 459%.

Средняя цена за поддержанный зарубежный автомобиль в Ижевске составила 1 млн 428 тыс. рублей.

Большая доля объявлений в Ижевске относится к автомобилю Chevrolet Volt (6,2%), выставляемый по средней цене в 999 тыс. рублей. Второе место занимает Toyota Isis (6,2%) по средней цене 1,2 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Kia Sportage (4,3%), средняя цена которой составляет 2 млн 495 тыс. рублей.

 

12:45, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
267
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобили\n#Авито