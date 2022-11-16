«Ижавиа» получит субсидию в 13 миллионов рублей за полёты по России

Ижевск. Удмуртия. В России завершился дополнительный отбор авиакомпаний, которые получат субсидии на частичное возмещение расходов на перевозки по стране. В список компаний попала удмуртская «Ижавиа». Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Выделенные средства позволят сохранить пассажироперевозки на уровне прошлого года, а также обеспечат дальнейшую работу российских авиакомпаний и сохранят рабочие места.

Субсидии получат 19 компаний. Удмуртская «Ижавиа» в заявке запросила поддержку в сумме 63,8 млн рублей, одобрено же было выделение 13,4 млн рублей, которые поступят в 2022 году.

Всего из резервного фонда России российским авиаперевозчикам будет выделено 100 млрд рублей.