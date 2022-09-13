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Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев прокомментировал прошедшие в республике выборы

09:40, 13 сентября, 2022
Юрий Абашев
Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев прокомментировал прошедшие в республике выборы
09:40, 13 сентября, 2022
Юрий Абашев
856
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Андрей Исаев\n#выборы
Фото: vk.com/erudmurtia
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Он анонсировал предстоящие рабочие планы.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», Андрей Исаев прокомментировал победу Александра Бречалова и своей партии на прошедших в республике выборов главы республики и депутатов Госсовета.

«По итогам голосования убедительную победу одержала партия «Единая Россия». Почти во всех одномандатных избирательных округах кандидаты от «Единой России» одержали победу. В Государственном Совете у нашей фракции будет устойчивое большинство, которое позволит эффективно решать задачи по развитию Удмуртской Республики», — написал Исаев.

Он отметил, что победа налагает на победивших большую ответственность. По его словам, в ближайшие дни начнётся работа по формированию бюджета Удмуртской Республики. Вызовом станет непростая ситуация «экономической войны со стороны коллективного Запада».

«Мы, как и раньше, будем добиваться максимального участия Удмуртии в федеральных программах. Мы обеспечим реализацию наказов избирателей и положений народной программы, за которую голосовали жители Удмуртии на выборах в Государственную Думу», — заверил депутат.

Напомни, на прошедших с 9 по 11 сентября выборах главы Удмуртии за Александра Бречалова проголосовали 298 822 жителей республики или 64,37% от числа явки. Региональное отделение партии «Единая Россия», секретарём которой является действующий глава региона, на выборах в Госсовет получила 51,07% голосов.

09:40, 13 сентября, 2022
Юрий Абашев
856
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Андрей Исаев\n#выборы