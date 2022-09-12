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После подсчёта всех протоколов Александр Бречалов на выборах главы Удмуртии получает 64% голосов

08:00, 12 сентября, 2022
Юрий Абашев
После подсчёта всех протоколов Александр Бречалов на выборах главы Удмуртии получает 64% голосов
08:00, 12 сентября, 2022
Юрий Абашев
1316
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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За действующего главу региона проголосовало 298 822 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился подсчёт протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы республики. Александр Бречалов набрал 64,37% голосов. Предварительные итоги голосования приводятся на сайте Центризбиркома России.

Действующий глава республики и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Бречалов получил 298 822 голосов жителей республики. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Александр Сыров, за которого проголосовали 91 876 человек (19,79%). Выдвинутый ЛДПР Тимур Ягафаров получил 9,79% или 45 436 голосов. За представителя Справедливой России Вадима Белоусова проголосовали 3,31% пришедших на выборы избирателей или 15 352 жителя региона.

08:00, 12 сентября, 2022
Юрий Абашев
1316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии